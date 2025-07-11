Возможность российской поддержки Ирану оценили

Джалали: Россия может помочь Ирану восстановить поврежденную инфраструктуру

Россия при необходимости может посодействовать в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры Ирана. Об этом в интервью журналистам ТАСС заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Как отметил он, в сложившейся обстановке Москва и Тегеран несут важную ответственность и привержены поддерживать региональную стабильность и безопасность. Кроме того, по словам дипломата, Россия может выступить в качестве посредника, чтобы снизить степень общей напряженности.

Ранее посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту. Как отметил Джалали, поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны говорят о глубине дружбы и стратегического сотрудничества между странами.