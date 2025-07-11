Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:14, 11 июля 2025Мир

Возможность российской поддержки Ирану оценили

Джалали: Россия может помочь Ирану восстановить поврежденную инфраструктуру
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Россия при необходимости может посодействовать в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры Ирана. Об этом в интервью журналистам ТАСС заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Как отметил он, в сложившейся обстановке Москва и Тегеран несут важную ответственность и привержены поддерживать региональную стабильность и безопасность. Кроме того, по словам дипломата, Россия может выступить в качестве посредника, чтобы снизить степень общей напряженности.

Ранее посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту. Как отметил Джалали, поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны говорят о глубине дружбы и стратегического сотрудничества между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на требование Мерца к России выплатить Украине сотни миллиардов евро

    Трамп пообещал сделать важное заявление по России

    Уволенный из футбольного клуба сокольничий стал порномоделью благодаря новому пенису

    Туристка описала отношение жителей Финляндии к русским словами «могут кинуть оскорбление»

    Суд Парижа оправдал назвавшую жену Макрона мужчиной журналистку

    Возможность российской поддержки Ирану оценили

    Экс-главу РАЭК арестовали по арестовали по обвинению в госизмене

    Российская блогерша похвасталась полетами в закрытый аэропорт на военном самолете

    Единственный российский авианосец захотели пустить на металлолом

    Женщина пожаловалась на мешающее отношениям дорогостоящее хобби бойфренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости