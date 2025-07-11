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19:54, 11 июля 2025Наука и техника

ВС России начали применять сухую плазму крови на передовой

МО: ВС России начали применять сухую плазму крови для медпомощи на передовой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России начали применять сухую плазму крови при оказании первичной медицинской помощи на передовой. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

Отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Днепр» в зоне проведения спецоперации.

«Андрею Белоусову доложили, что в соответствии с его указаниями при оказании первичной медицинской помощи в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения специалистами группировки активно используется лиофилизированная (сухая) плазма крови», — говорится в сообщении.

Такая плазма не требует особых условий хранения и транспортировки. Пакет сухой плазмы весом 75-90 граммов содержит устойчивый к механическому воздействию порошок.

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В июне капитан медицинской службы с позывным Ардуан сообщил, что в госпиталях в зоне специальной военной операции для оперативной помощи раненым массово внедряется использование сухой плазмы. Приготовление раствора занимает 3-4 минуты, а использовать его может даже санинструктор без специальной подготовки.

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