Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 11 июля 2025Наука и техника

Южная Корея отказалась покупать вертолеты США из-за России и Украины

Defense News: Южная Корея отказалась покупать американские вертолеты Apache
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Army photo by Capt. Leara Shumate / Wikimedia

Южная Корея планирует отказаться от покупки дополнительной партии американских вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian из-за меняющихся требований к условиям ведения современной войны. Об этом пишет издание Defense News.

В публикации отмечается, что в августе прошлого года США одобрили продажу Южной Корее 36 вертолетов на сумму до 3,5 миллиарда долларов, однако в июле Сеул отклонил американское предложение. Первая партия из такого же числа вертолетов была поставлена в 2016-2017 годах, их Сеул планировал использовать против северокорейских скоростных катеров и бронированной техники.

В комитете по обороне Национального собрания Республики Корея сослались на опыт российско-украинского конфликта и заявили, что вместо закупки вертолетов приняли решение перенаправить финансирование на более актуальное направление, в частности, на беспилотные летательные аппараты.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В компании Boeing отметили, что есть ряд задач, при выполнении которых вертолеты остаются незаменимыми, в связи с чем имеет смысл рассматривать совместное использование беспилотных и пилотируемых платформ.

В июне европейская компания Leonardo представила самую вооруженную версию ударного вертолета AW249 Fenice на авиасалоне в Париже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном огневом мешке для тысяч солдат ВСУ

    Стала известна одна деталь в предстоящих похоронах экс-министра транспорта Старовойта

    БПЛА упал на территорию модернизировавшего российский самолет «Судного дня» предприятия

    Аэропорт Петербурга начнет работать по особой схеме из-за опасности дронов

    Лавров заявил о готовности России защищать Северную Корею

    Белый дом изобразил Трампа в виде нового супергероя

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» устроила фотосессию в бикини и микрошортах

    Южная Корея отказалась покупать вертолеты США из-за России и Украины

    Раскрыта возможность нового обмена заключенными России и США

    Женщина была «помечена мафией» на отдыхе в Европе и узнала об этом от подписчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости