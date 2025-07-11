Южная Корея отказалась покупать вертолеты США из-за России и Украины

Defense News: Южная Корея отказалась покупать американские вертолеты Apache

Южная Корея планирует отказаться от покупки дополнительной партии американских вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian из-за меняющихся требований к условиям ведения современной войны. Об этом пишет издание Defense News.

В публикации отмечается, что в августе прошлого года США одобрили продажу Южной Корее 36 вертолетов на сумму до 3,5 миллиарда долларов, однако в июле Сеул отклонил американское предложение. Первая партия из такого же числа вертолетов была поставлена в 2016-2017 годах, их Сеул планировал использовать против северокорейских скоростных катеров и бронированной техники.

В комитете по обороне Национального собрания Республики Корея сослались на опыт российско-украинского конфликта и заявили, что вместо закупки вертолетов приняли решение перенаправить финансирование на более актуальное направление, в частности, на беспилотные летательные аппараты.

В компании Boeing отметили, что есть ряд задач, при выполнении которых вертолеты остаются незаменимыми, в связи с чем имеет смысл рассматривать совместное использование беспилотных и пилотируемых платформ.

В июне европейская компания Leonardo представила самую вооруженную версию ударного вертолета AW249 Fenice на авиасалоне в Париже.