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00:30, 11 июля 2025Наука и техника

Желатин оказался полезен при борьбе с раком

ACS Nano: Наночастицы на основе желатина победили устойчивость рака к лекарствам
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из Университета Миссури нашли способ справиться с одним из главных вызовов в терапии рака легких — устойчивостью опухоли к лекарствам. Как показало исследование, опубликованное в ACS Nano, причина рецидивов кроется в молекулярных «качелях» между двумя белками: AXL и FN14. Если блокировать один, активизируется другой, и опухоль продолжает расти.

Чтобы остановить оба белка одновременно, исследователи создали наночастицы на основе желатина, доставляющие терапию прямо в опухоль. В экспериментах на мышах эта стратегия показала высокую эффективность: рост опухоли удалось подавить, а чувствительность к лечению — восстановить.

Авторы считают, что их метод может стать основой для новых подходов к терапии рака легких, позволяя дольше сохранять эффективность препаратов и предотвращать развитие устойчивости. Исследование также помогает понять фундаментальные механизмы сопротивления опухолей и прокладывает путь к созданию более точной терапии.

Ранее ученые показали, что витамин D может усиливать эффект химиотерапии при раке груди. Добавка в небольшой дозе — всего 2000 МЕ в день — почти вдвое увеличивала шансы на полное исчезновение опухоли.

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