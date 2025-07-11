Женщина раскрыла правду об отношениях с большой разницей в возрасте

Жительница Великобритании по имени Лили раскрыла правду об отношениях с мужчиной на 30 лет старше себя. Своим опытом женщина поделилась с сексологом Трейси Кокс, ее колонку опубликовало издание Daily Mail.

Женщина рассказала, что ей было 24 года, когда она начала встречаться партнером, которому на тот момент было 54. Свой опыт она оценила как неудачный. По ее мнению, мужчинам, которые встречаются с женщинами намного младше себя, нужны восхищение, лесть и ощущение власти над партнершей — это проявляется во всем, в том числе и в постели. «Они хотят быть главными, и им не нравится, когда ты ими командуешь. Я люблю заниматься сексом, когда я сверху, но он категорически отказывался от таких поз», — рассказала она.

По мнению женщины, возрастные партнеры в целом не отличаются выносливостью и изобретательностью в постели. Например, у ее избранника были проблемы с потенцией, несмотря на то что он принимал «Виагру», поэтому во время полового акта ей было скучно и приходилось фантазировать о бывшем любовнике.

Отвечая на вопрос, почему она выбрала возрастного партнера, женщина призналась, что сделала это лишь потому, что тогда была неуверенной в себе и травмированной предыдущими неудачными отношениями. Мужчину же, по ее словам, привлекала исключительно ее молодость. «Это был первый и последний раз, когда я встречалась с мужчиной значительно старше меня. Я бы не рекомендовала этого делать: это жутко», — заключила британка.

Ранее коуч по отношениям Седеф Салим назвала разницу в возрасте, критичную для отношений. По ее мнению, труднее всего договариваться партнерам, чья разница в возрасте близка к разнице между родителями и детьми.