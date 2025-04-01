Раскрыта критичная для отношений разница в возрасте

Коуч по отношениям Седеф Салим назвала разницу в возрасте, критичную для отношений. Ее мнение опубликовало издание Metro.

Салим со ссылкой на профессиональный опыт заявила, что труднее всего договариваться парам с разницей в возрасте, напоминающей их разницу в возрасте с родителями. Происходит это потому, что люди фактически относятся к разным поколениям. «В этих случаях у одного из партнеров могут быть дети от предыдущих браков того же возраста, что и второй партнер», — объяснила она.

У таких пар проблемой может стать и решение иметь или не иметь общих детей. «У партнера, который старше, уже есть дети от предыдущих отношений? Чувствует ли ваш партнер себя в комфортном и ответственном возрасте, чтобы начать этот процесс снова с вами? Или, возможно, возраст вашего партнера может повлиять на его фертильность?» — предложила задаться вопросами коуч. При этом поднимать такие вопросы важно, потому что и с такой разницей в возрасте отношения могут быть гармоничными, если опираются на любовь и готовность понять друг друга, подчеркнула она.

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