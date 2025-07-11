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07:12, 11 июля 2025Россия

Жителей российского региона предупредили об ограничении мобильного интернета из-за БПЛА

Дрозденко предупредил жителей Ленобласти об ограничении интернета из-за БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей об ограничении мобильного интернета из-за опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом глава российского региона сообщил в Telegram-канале.

Он пояснил, что сигнал, возможно, частично будет пропадать. До этого Дрозденко разместил для граждан памятку о действиях при объявлении сигнала о воздушной опасности.

6 июля в Санкт-Петербурге и Ленобласти фиксировали проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом. Тогда Дрозденко заявлял о «частичном понижении сигнала с 4G до 2G».

ЖЗЛ
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