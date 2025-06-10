Губернатор раскрыл подробности о третьем перехваченном за утро в Ленобласти дроне

Ленинградский губернатор Дрозденко: Беспилотник перехвачен в Гатчинском районе

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили Гатчинским района Ленинградской области. О третьем сбитом за утро дроне сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram.

«В Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Упал без ущерба», — сообщил губернатор.

Он добавил, что сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия. Других данных и ситуаций он не привел.

Утром 10 июня губернатор региона сообщал о перехваченном беспилотнике над Тосненским районом, затем — над Ломоносовским районом.

По данным Минобороны, всего в ночь на 10 июня под удар попали 12 регионов России, над которыми сбили 102 летательных аппарата.