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08:39, 10 июня 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности о третьем перехваченном за утро в Ленобласти дроне

Ленинградский губернатор Дрозденко: Беспилотник перехвачен в Гатчинском районе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили Гатчинским района Ленинградской области. О третьем сбитом за утро дроне сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram.

«В Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Упал без ущерба», — сообщил губернатор.

Он добавил, что сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия. Других данных и ситуаций он не привел.

Утром 10 июня губернатор региона сообщал о перехваченном беспилотнике над Тосненским районом, затем — над Ломоносовским районом.

По данным Минобороны, всего в ночь на 10 июня под удар попали 12 регионов России, над которыми сбили 102 летательных аппарата.

ЖЗЛ
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