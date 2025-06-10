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07:21, 10 июня 2025Россия

Еще один беспилотник ВСУ пытался атаковать Ленинградскую область

Ленинградский губернатор Дрозденко: дрон сбит над Ломоносовским районом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Еще один беспилотный летательный аппарат сбили над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Беспилотник уничтожен над Ломоносовским районом Ленобласти. Без жертв и разрушений», — сообщил губернатор. Он добавил, что в регионе продолжается отражение атаки дронов.

Утром 10 июня Дрозденко уже сообщал о перехваченном беспилотнике — его сбили над Тосненским районом. Известно, что в Ленобласти действует режим воздушной опасности.

По данным Минобороны, над Ленинградской областью за ночь сбили 2 беспилотника. Всего в ночь на 10 июня под удар попали 12 регионов России, над которыми сбили 102 летательных аппарата.

ЖЗЛ
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