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15:22, 12 июля 2025Интернет и СМИ

Немецкая газета отреагировала на обвинение в пророссийской позиции

Немецкая газета BZ ответила на обвинение в пророссийской позиции
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) отреагировала на обвинение в пророссийской позиции, выдвинутое коллегами из издания Tageszeitung (TAZ). На это обратило внимание РИА Новости.

В одной из публикаций TAZ раскритиковало автора BZ Хольгера Фридриха, назвав его альтернативным средством массовой информации для болеющих за Россию. Комментируя обвинения в пророссийской позиции, в BZ заметили, что публикуют разных авторов, включая тех, кто осуждает милитаризацию ЕС или считают бесперспективным иключительно военную поддержку Украины без ведения переговоров.

В немецком издании добавили, что оставляют выбор позиции за читателями, поскольку те свободны и несут ответственность за себя.

В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью итальянскому телеканалу Byoblu заявила, что люди, которые называют ройссийско-украинские переговоры в Стамбуле бесполезными, лишены сердца или разума.

В мае издание Le Monde сообщило, что французский сатирический журнал Charlie Hebdo подал в суд из-за появляющихся в сети от имени издания поддельных обложек, высмеивающих Украину и Владимира Зеленского.

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