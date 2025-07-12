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14:49, 12 июля 2025Силовые структуры

РАЭК опроверг причастность арестованного Гребенникова к новой команде организации

РАЭК: Арест Гребенникова не имеет отношения к новой команде ассоциации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Обвинения в адрес бывшего руководителя Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова не имеют никакого отношения к новой команде ассоциации или ее членам. Об этом сказано в официальном комментарии РАЭК по поводу новых обвинений в отношении Гребенникова. Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Сергей Гребенников фактически был отстранен советом Ассоциации электронных коммуникаций от руководства РАЭК в январе 2025 года. С этого времени всеми делами Ассоциации занималась исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина. Юридически Сергей Гребенников уволен решением общего собрания учредителей 9 июня 2025 года», — сказано в комментарии.

Наряду с этим в организации рассказали, что 9 июня 2025 года был избран новый руководитель ассоциации — Дмитрий
Гуляев. В настоящее время новой командой проводится комплексный аудит работы РАЭК, заключили в ассоциации.

31 января Тверской суд Москвы принял решение об аресте Сергея Гребенникова по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконный сбыт наркотических веществ»). В начале февраля Гребенников обжаловал арест.

11 июля стало известно, что в Лефортовский суд Москвы поступил запрос следствия арестовать Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене. Ему вменяют передачу иностранным структурам сведений, составляющих гостайну (статья 275 Уголовного кодекса РФ). Подробности дела не раскрываются.

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