В Херсонской области жилой дом обрушился после авиаудара ВСУ. Под завалами оказались десятки людей

Губернатор Сальдо: Под разрушенным домом в Алешках находятся десятки людей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли авиаудар по жилому пятиэтажному дому в городе Алешки Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в результате атаки украинской армии дом обрушился. Под завалами оказались десятки людей. На место прибыли оперативные службы.

Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители Владимир Сальдо Губернатор Херсонской области

Губернатор добавил, что в настоящее время подойти к этому дому спасателям и приступить к разборке невозможно, поскольку украинские беспилотники контролируют прилегающую территорию. Сальдо отметил, что в многоэтажку попали две украинские авиабомбы.

Атаку назвали подлым ударом по истекающему кровью городу

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака Вооруженных сил Украины по пятиэтажному дому в городе Алешки Херсонской области является подлым ударом.

Это подлый удар по истекающему кровью городу Алешки в Херсонской области, который нацисты терзают ежедневно уже многие месяцы Родион Мирошник Посол по особым поручениям МИД России

Мирошник подчеркнул, что украинские военные перешли от выслеживания гражданских к разрушению жилых домов до основания с применением тяжелого вооружения.

Депутат Государственной Думы Андрей Колесник, в свою очередь, заявил, что ВСУ решили увеличить масштаб обстрелов по жилым зданиям, вымещая таким образом бессильную злобу.

Колесник считает, что украинские войска чувствуют свою слабость и наносят удары по жилым домам, чтобы наказать своих же бывших соотечественников, которые проживают в Алешках. По его словам, таким образом они пытаются показать, что будет с теми, кто остался в России и стал ее гражданином.

Ошибкой это уже не назвать, наносят удары, чтобы запугать людей. Показывают свою террористическую сущность, это все связанные вещи. Возможно, таким образом пытаются показать продолжение террористической операции «Паутина», объявленной националистическими формированиями против русских граждан. Но с террористами у нас разговор короткий Андрей Колесник Депутат Государственной Думы

В Херсонской области допустили вывод ВСУ с подконтрольных Украине территорий

В начале июля Сальдо допустил вывод ВСУ с подконтрольной Киеву правобережной части региона. Он подчеркнул, что отход войск с этих территорий возможен при наличии соответствующего политического и военного решения.

При этом губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день говорить о подобном сценарии преждевременно.

Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций Владимир Сальдо Губернатор Херсонской области

Также Сальдо отметил, что военный конфликт завершится только тогда, когда украинские власти окончательно лишатся возможности угрожать России и русскому народу. Сальдо заявил, что Украина является исконно русской землей.