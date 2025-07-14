Дмитриев ответил на вопрос о продолжении диалога России и США

Дмитриев: Диалог России и США будет продолжен, несмотря на усилия сорвать его

Диалог России и США будет продолжен, несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления», — написал он.

Глава РФПИ отметил, что равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество являются основами глобальной безопасности и устойчивого мира.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен объявить о поставках Украине наступательных вооружений. По словам американского сенатора-республиканеца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предстоящее заявление американского лидера «будет очень агрессивным», поскольку он зол на президента России Владимира Путина.