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11:05, 14 июля 2025Мир

Дмитриев ответил на вопрос о продолжении диалога России и США

Дмитриев: Диалог России и США будет продолжен, несмотря на усилия сорвать его
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Савостьянов / POOL / РИА Новости

Диалог России и США будет продолжен, несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления», — написал он.

Глава РФПИ отметил, что равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество являются основами глобальной безопасности и устойчивого мира.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен объявить о поставках Украине наступательных вооружений. По словам американского сенатора-республиканеца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предстоящее заявление американского лидера «будет очень агрессивным», поскольку он зол на президента России Владимира Путина.

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