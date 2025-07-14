Францию захватили клопы

BFMTV: Ситуация с постельными клопами во Франции ухудшилась

Ситуация с постельными клопами во Франции продолжает ухудшаться. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

В Ассоциации специалистов здравоохранения и охраны окружающей среды Франции отметили, что причин для исчезновения вредителей нет. С 2018-го по 2023 год число профессиональных вмешательств выросло в четыре раза. Паразитолог и врач-энтомолог Университетской клиники Ниццы Паскаль Делоне добавил, что клопы доставляют неудобство французам на протяжении 15 лет.

Активное распространение постельных клопов во Франции зафиксировали осенью 2024 года. Вредители захватили не только жилые дома, но также больницы, кинотеатры, библиотеки и общественный транспорт. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет клопы проникли в каждое десятое домохозяйство страны. С 2017-го по 2022 год Франция каждый год тратит по 230 миллионов евро на борьбу с вредителями.

Ранее французский политик Флориан Филиппо высмеял статью французского издания L'Express, пошутив про угрозу «кровожадных клопов» из России.

