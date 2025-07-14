Генпрокуратура предложила помещать школьников-буллеров в спеццентры

Генпрокуратура хочет помещать уличенных в травле детей в центры для нарушителей

Генпрокуратура России (ГП) предложила правительственной комиссии помещать детей, уличенных в буллинге, в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом высказалась представитель надзорного ведомства Ольга Каткова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, большинство школьников-буллеров не достигли возраста привлечения к административной или уголовной ответственности. В ГП хотят работать с этой категорией детей. На какой срок предлагают направлять детей в спеццентры — не уточняется.

ЦВСНП функционируют в системе МВД. Там содержатся несовершеннолетние нарушители, с ними проводят индивидуальную профилактическую работу.

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