Инструктор по выживанию рассказал о способах спастись при ударах молнии по пляжу

Инструктор Алешкин: При ударах молнии резиновые сапоги могут спасти жизнь

Во время грозы всем отдыхающим нужно быстро покинуть воду и искать укрытие, которое не выделяется на открытом пространстве, рассказал инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин. Советы, как спастись на пляже во время грозы, он дал в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что во время грозы в первую очередь необходимо держаться как можно дальше от воды, поскольку электрический разряд молнии может убить все живое в 20-50 метрах от эпицентра удара. Второй главный совет инструктора — как можно меньше выделяться на открытом пространстве, если не удалось быстро найти надежного укрытия.

«Нужно покинуть открытое пространство. Но не спрятаться под зонтик или "грибочек", это ни в коем случае. Наоборот, уйти в здание или хотя бы спрятаться в лесу, где шанс, что что-то случится, гораздо меньше. Если совсем ничего нет, лягте в углубление и накройтесь полиэтиленом. Вам надо максимально не выделяться по вертикали на поверхности», — рассказал Алешкин.

Инструктор добавил, что во время молнии безопасно прятаться в машине, также сохранить жизнь помогут резиновые сапоги. Если же кто-то пострадал от разряда током, нужно вызвать скорую помощь, эвакуировать человека из опасной зоны, сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, заключил Алешкин.

В июне в Кемерово молния ударила в 17-летнего подростка, который возвращался домой в компании друзей. Молодой человек потерял сознание. Спасти его не удалось, медики констатировали остановку сердца в машине скорой помощи.

В Тульской области трое человек, включая ребенка, стали жертвами удара молнии по пляжу. По информации МЧС Тульской области, еще трое человек пострадали.