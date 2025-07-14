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18:51, 14 июля 2025Экономика

Лолита похвасталась своим гнездом в турецком долгострое

Лолита в шутку призвала покупать гнезда в Турции
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лолита в шутку похвасталась своим гнездом в Турции и призвала покупать «квартиры» по соседству. Соответствующее видео она опубликовала в Telegram-канале.

Артистка снялась на фоне горы с пещерами в Каппадокии. Показав на одну из пещер, она заявила, что это — ее новая квартира в долгострое. «Ему, наверное, две-три тысячи лет. Черт знает, он достроится когда-нибудь или нет, но вот видите то гнездо? Видите? Где срут ласточки. Это моя квартира, присоединяйтесь. Любой может ее купить», — пошутила Лолита.

Она добавила, что не стоит искать намеков в шутке. Однако подписчики звезды предположили, что таким образом певица высмеяла скандал с телеведущей Ларисой Гузеевой, рекламировавшей виллы на Бали.

Ранее стало известно, что число обвинивших Гузееву в мошенничестве с недвижимостью выросло до 27 человек.

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