Лолита похвасталась своим гнездом в турецком долгострое

Лолита в шутку призвала покупать гнезда в Турции

Певица Лолита в шутку похвасталась своим гнездом в Турции и призвала покупать «квартиры» по соседству. Соответствующее видео она опубликовала в Telegram-канале.

Артистка снялась на фоне горы с пещерами в Каппадокии. Показав на одну из пещер, она заявила, что это — ее новая квартира в долгострое. «Ему, наверное, две-три тысячи лет. Черт знает, он достроится когда-нибудь или нет, но вот видите то гнездо? Видите? Где срут ласточки. Это моя квартира, присоединяйтесь. Любой может ее купить», — пошутила Лолита.

Она добавила, что не стоит искать намеков в шутке. Однако подписчики звезды предположили, что таким образом певица высмеяла скандал с телеведущей Ларисой Гузеевой, рекламировавшей виллы на Бали.

Ранее стало известно, что число обвинивших Гузееву в мошенничестве с недвижимостью выросло до 27 человек.