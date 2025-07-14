Лошадь сбежала с военного парада в Париже

Лошадь выбежала из строя в ходе парада по случаю Дня взятия Бастилии в Париже

В ходе военного парада по случаю Дня взятия Бастилии, прошедшего в Париже 14 июля, произошло несколько инцидентов с лошадьми. Трансляцию парада вел телеканал BFMTV.

На кадрах видно, как одна из лошадей выбежала из строя во время марша, а другая поскользнулась и упала вместе со всадником.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе ежегодного обращения к Вооруженным силам Франции накануне Дня взятия Бастилии заявил о существовании «постоянной угрозы» Европе со стороны России. По его словам, подобная угроза якобы существует на пространстве от Кавказа до Арктики.