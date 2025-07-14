Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:00, 14 июля 2025Мир

Лошадь сбежала с военного парада в Париже

Лошадь выбежала из строя в ходе парада по случаю Дня взятия Бастилии в Париже
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

В ходе военного парада по случаю Дня взятия Бастилии, прошедшего в Париже 14 июля, произошло несколько инцидентов с лошадьми. Трансляцию парада вел телеканал BFMTV.

На кадрах видно, как одна из лошадей выбежала из строя во время марша, а другая поскользнулась и упала вместе со всадником.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе ежегодного обращения к Вооруженным силам Франции накануне Дня взятия Бастилии заявил о существовании «постоянной угрозы» Европе со стороны России. По его словам, подобная угроза якобы существует на пространстве от Кавказа до Арктики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд вынес заочный приговор Борису Акунину

    Инструктор по выживанию рассказал о способах спастись при ударах молнии по пляжу

    Минобороны Молдавии прокомментировало новость о молдавских солдатах на Украине

    Микробиолог раскрыл опасность примерки купальников на голое тело при покупке

    В Германии жестко высказались о поступке Мерца для Украины

    Хинштейн обвинил во вредительстве экс-главу Корпорации развития Курской области

    Минтруд оценил масштаб нехватки работников в России

    Российская фигуристка-чемпионка похвасталась фигурой в бикини

    Crew Dragon с экипажем миссии Ax-4 отстыковался от МКС

    Названы передающиеся через рукопожатие опасные болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости