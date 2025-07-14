Минобороны подтвердило сообщения о заходе в Днепропетровскую область Украины

Cпикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона ТСН заявил, что Россия уже в течение трех недель сообщает о заходе на территорию Днепропетровской области, однако в действительности этого не произошло. Данное заявление оказалась фейком.

«По состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области он не находится. Хотя бои плотно приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы», — пояснил представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военнослужащие 114-й мотострелковой бригады Вооруженных сил (ВС) России зашли в Днепропетровскую область еще в июне — под контроль было взято село Дачное. Данную информацию официально подтвердили в Минобороны России 7 июля.

Также Минобороны публиковало видео боев близ указанного села и комментарий командира мотострелковой роты 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Игоря Пазухи — он раскрыл подробности боев.

Более того, в июле российские войска продолжили наступление на данном направлении. По сведениям военных экспертов, ВС России почти на три километра вклинились в оборону ВСУ. «Уже отмечена работа инженерных служб Днепропетровской области, которые на пути продвижения наших войск пытаются устанавливать минные заграждения, строить какие-то фортификации, другие заграждения для противодействия нашей технике и личному составу», — рассказал специалист Андрей Марочко.

В свою очередь глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что ВСУ пытаются контратаковать у населенного пункта Дачное на территории Днепропетровской области. «Но у противника ничего не получается, а наоборот, даже есть определенные успехи и продвижение уже в окрестностях Дачного со стороны наших подразделений», — подчеркнул он.

Сведения о том, что Россия не смогла зайти в Днепропетровскую область, распространилась исключительно в украинских источниках. Российские СМИ публиковали обратную информацию, в их числе оказались KP.RU, «АиФ.ру», «Первый канал», «Коммерсантъ», «Интерфакс», РБК.

В украинских источниках была растиражирована информация о том, что Россия не зашла на территорию Днепропетровской области. Однако данные утверждения оказались фейком — российские войска взяли под контроль одно из сел региона, о чем официально сообщало российское оборонное ведомство.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».