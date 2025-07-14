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15:48, 14 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о перестановках в правительстве

Главу украинского правительства Шмыгаля могут назначить министром обороны
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Украинские СМИ, после разговора президента Украины Владимира Зеленского и министра экономики Юлии Свириденко, поделились предположениями о дальнейших перестановках в правительстве страны. Информацию публикует Telegram-канал «Страна.ua».

«Отправляемого в отставку премьера [Дениса] Шмыгаля могут назначить министром обороны. Также на эту должность рассматривают министра цифровой трансформации [Михаила] Федорова», — сказано в публикации.

Отмечается, что действующего министра обороны Рустема Умерова могут назначить послом Украины в США. Увольнение может коснуться министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра образования Оксена Лисового.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал о масштабных перестановках в украинском правительстве, которые пройдут 16 июля. 14 юля стало известно, что Владимир Зеленский предложит должность нового главы кабмина первому вице-премьеру Юлии Свириденко.

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