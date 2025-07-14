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09:49, 14 июля 2025Из жизни

Нападение питона на человека сняли на видео

На Филиппинах сняли на видео крупного питона, бросившегося на человека
Олег Парамонов
Олег Парамонов

На Филиппинах сняли на видео попытку нападения питона на человека. Об этом пишет издание Diario AS.

На кадрах, опубликованных в соцсетях и получивших вирусную популярность, видны несколько подростков, которые отдыхают в лесу на берегу реки. За спиной одного из них наблюдается крупная змея, скрывающаяся в кустах.

Неожиданно рептилия делает выпад в сторону человека, но промахивается и возвращается в заросли. Тем временем напуганные подростки с воплями бросаются в реку. Автор видео не уточнил, что произошло дальше.

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