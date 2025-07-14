Нападение питона на человека сняли на видео

На Филиппинах сняли на видео попытку нападения питона на человека. Об этом пишет издание Diario AS.
На кадрах, опубликованных в соцсетях и получивших вирусную популярность, видны несколько подростков, которые отдыхают в лесу на берегу реки. За спиной одного из них наблюдается крупная змея, скрывающаяся в кустах.
Неожиданно рептилия делает выпад в сторону человека, но промахивается и возвращается в заросли. Тем временем напуганные подростки с воплями бросаются в реку. Автор видео не уточнил, что произошло дальше.
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