Нападение питона на человека сняли на видео

На Филиппинах сняли на видео крупного питона, бросившегося на человека

На Филиппинах сняли на видео попытку нападения питона на человека. Об этом пишет издание Diario AS.

На кадрах, опубликованных в соцсетях и получивших вирусную популярность, видны несколько подростков, которые отдыхают в лесу на берегу реки. За спиной одного из них наблюдается крупная змея, скрывающаяся в кустах.

Неожиданно рептилия делает выпад в сторону человека, но промахивается и возвращается в заросли. Тем временем напуганные подростки с воплями бросаются в реку. Автор видео не уточнил, что произошло дальше.

Ранее сообщалось, что с июня по август 2024 года в Индонезии было зафиксировано три нападения питонов на людей, закончившихся летальным исходом.