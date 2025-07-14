Названа причина невозможности согласовать 18-й пакет антироссийских санкций ЕС

Politico: ЕС не может согласовать 18-й пакет санкций против РФ из-за Мальты

Европейский союз (ЕС) не может согласовать 18-й пакет санкций против России из-за позиции Мальты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

Как отмечает издание, представители Мальты не согласны с предложением Европейской комиссии ввести потолок цен на экспорт нефти России на уровне 15 процентов ниже рыночной стоимости.

«Возникло новое препятствие — Мальта. По словам дипломата ЕС, в ходе заседания группы Coreper в воскресенье [13 июля] были высказаны возражения против предложения Еврокомиссии об установлении предельных цен на российский экспорт энергоносителей», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос относительно новых антироссийских санкций. Комментируя введение возможных ограничений, он предложил посмотреть, «что будет завтра».