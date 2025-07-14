Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:49, 14 июля 2025Мир

Названа причина невозможности согласовать 18-й пакет антироссийских санкций ЕС

Politico: ЕС не может согласовать 18-й пакет санкций против РФ из-за Мальты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) не может согласовать 18-й пакет санкций против России из-за позиции Мальты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

Как отмечает издание, представители Мальты не согласны с предложением Европейской комиссии ввести потолок цен на экспорт нефти России на уровне 15 процентов ниже рыночной стоимости.

«Возникло новое препятствие — Мальта. По словам дипломата ЕС, в ходе заседания группы Coreper в воскресенье [13 июля] были высказаны возражения против предложения Еврокомиссии об установлении предельных цен на российский экспорт энергоносителей», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос относительно новых антироссийских санкций. Комментируя введение возможных ограничений, он предложил посмотреть, «что будет завтра».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер российский режиссер Александр Митта

    Работавшая с Александром Миттой актриса рассказала об уникальности режиссера

    Известная 60-летняя актриса раскрыла секрет идеальных фото в бикини

    Под Москвой мигранты перекрыли дорогу военному транспорту с грузом для солдат

    В России спрогнозировали охлаждение отношений с США

    В ДНР объяснили действия ВС России в районе Красноармейска

    Американцы собрались перезапустить зерновой терминал в Одессе

    Известную российскую телеведущую экстренно госпитализировали в Москве

    Мужчина получил травму во время педикюра и лишился ноги

    Россиян предупредили о чрезвычайной опасности в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости