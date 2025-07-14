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14:29, 14 июля 2025Забота о себе

Названы четыре ключевые привычки для укрепления иммунитета

Врач Маччиоки: Для укрепления иммунитета необходимо добавить в рацион клетчатку
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Врач Дженна Маччиоки заявила, что для укрепления иммунитета необходимо придерживаться четырех ключевых привычек. Их она назвала в разговоре с изданием Infobae.

Как отметила Маччиоки, в первую очередь важны регулярные физические упражнения. Они способствуют не только укреплению иммунитета, но и продлению жизни. Также, по ее словам, важно избегать перекусов между приемами пищи и снизить калорийность рациона.

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Кроме того, специалистка призвала регулярно употреблять продукты с противовоспалительными свойствами, к примеру оливковое масло, и соблюдать средиземноморскую диету в целом. В заключение Маччиоки посоветовала добавить в рацион богатые клетчаткой продукты, что улучшит здоровье кишечника, от которого по большей части и зависит иммунитет.

Ранее нарколог Даниил Петров объяснил, почему некоторые люди не получают бодрящего эффекта от кофе. По его словам, со временем организм привыкает к действию содержащихся в напитке веществ.

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