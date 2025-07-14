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09:45, 14 июля 2025Интернет и СМИ

Названы признаки заражения телефона вирусом

МВД назвало странное поведение телефона признаком его заражения вирусом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Быстрая разрядка телефона и сильный нагрев могут свидетельствовать о заражении телефона вирусом. Об этом в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» заявило МВД РФ.

Ведомство назвало странное поведение гаджета признаком его заражения. «Он (телефон — Прим. «Ленты.ру») стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь», — описали в МВД признаки вируса на гаджете.

На зараженном устройстве могут появляться незнакомые всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было, добавили в ведомстве. Кроме того, на вирус может указывать наличие в телефоне незнакомых приложений, которые владелец не устанавливал.

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