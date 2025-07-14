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17:14, 14 июля 2025Силовые структуры

Обвинившая молодого человека в домогательстве 15-летняя россиянка попала под статью

В Югре 15-летняя школьница попала под статью о вымогательстве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Югре обвинившая 20-летнего молодого человека в домогательстве 15-летняя школьница попала под статью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

По данным следствия, в октябре 2024 года девушка вместе со своим несовершеннолетним знакомым стала шантажировать молодого человека распространением ложной информации, порочащей его, и требовать с него 500 тысяч рублей. Он перевел на ее банковский счет 10 тысяч рублей.

В отношении школьницы и ее знакомого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Все материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Чувашии осудили мужчину за изнасилование малолетней падчерицы.

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