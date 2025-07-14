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09:58, 14 июля 2025Мир

Политика Трампа вызвала крупнейший кризис в отношениях США с одним союзником

FT: Трамп вызвал крупнейший за четверть века кризис в отношениях США и Японии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Торговая политика президента США Дональда Трампа вызвала крупнейший за четверть века кризис в отношениях США и Японии. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Жесткий подход Трампа и неспособность Японии к нему адаптироваться создают растущий риск дестабилизирующего смешения проблем безопасности, торговли и валютного курса», — передает издание слова высокопоставленных японских и американских чиновников.

По словам бывшего сотрудника Белого дома, ныне работающего в консалтинговой компании The Asia Group, проблемы в отношениях двух стран серьезнее, чем «любая отдельная фигура в администрации». Он отметил, что в Японии считают, что для команды Трампа «нет ничего святого» и «все — дело случая».

Другие источники говорят, что между Вашингтоном и Токио существует необычайно серьезное недопонимание и недоверие. Эксперты пояснили, что власти азиатской страны ожидали, что США сделают для Японии исключение и не станут вводить дополнительные пошлины на поставляемую им продукцию.

Ранее Трамп вновь заявил, что его приказ о нанесении удара по Ирану напомнил ему события времен Второй мировой войны, когда были сброшены атомные бомбы на Японию, несмотря на недавнюю критику из Хиросимы. Уточнялось, что мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выразил мнение, что глава Белого дома не понимает реальность ядерных бомбардировок.

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