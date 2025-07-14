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09:30, 14 июля 2025Россия

Реакция жителя Дагестана на взрыв во рту во время приема у стоматолога попала на видео

Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у жителя Дагестана на приеме врача
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у жителя Дагестана на приеме у стоматолога. Реакция мужчины на случившееся попала на видео, кадры публикует Telegram-канал «Тут Дагестан | Махачкала Каспийск Хасавюрт Дербент».

Судя по опубликованным кадрам, взрыв произошел после того, как ассистент врача поместил прибор в ротовую полость клиента. В то время как медик и его помощник крайне испугались взрыва, пациент продолжил невозмутимо лежать на стоматологической кушетке.

Как отмечает KP.RU, пациент не будет жаловаться на случившееся, так как стоматолог — его друг.

Ранее сообщалось, что у жителя Челябинской области в руках взорвался сверток, и пострадавший остался без кистей.

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