Реакция жителя Дагестана на взрыв во рту во время приема у стоматолога попала на видео

Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у жителя Дагестана на приеме врача

Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у жителя Дагестана на приеме у стоматолога. Реакция мужчины на случившееся попала на видео, кадры публикует Telegram-канал «Тут Дагестан | Махачкала Каспийск Хасавюрт Дербент».

Судя по опубликованным кадрам, взрыв произошел после того, как ассистент врача поместил прибор в ротовую полость клиента. В то время как медик и его помощник крайне испугались взрыва, пациент продолжил невозмутимо лежать на стоматологической кушетке.

Как отмечает KP.RU, пациент не будет жаловаться на случившееся, так как стоматолог — его друг.

Ранее сообщалось, что у жителя Челябинской области в руках взорвался сверток, и пострадавший остался без кистей.