Российский рынок акций подскочил после слов Трампа

Индекс Мосбиржи подскочил на 2,41 процента

Во время торгов в понедельник, 14 июля, индекс Мосбиржи резко вырос. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон введет санкции против России через 50 дней, если прогресса в украинском урегулировании не будет. Рынок подскочил на 2,41 процента до 2705,92 пункта.

Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров. «Я очень недоволен действиями России», — подчеркнул он. Также Трамп добавил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет европейцев.

В ожидании заявлений из Белого дома росла и нефть. В обед стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла до 71,5 доллара за баррель. Выше 71 доллара она поднялась впервые за три недели.