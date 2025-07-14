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13:09, 14 июля 2025Россия

Стало известно о возможной приостановке поисков пропавшего в России вертолета с людьми

«112»: Поиски пропавшего на Дальнем Востоке Ми-8 могут остановить из-за погоды
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Поиски вертолета Ми-8, пропавшего на Дальнем Востоке, могут приостановить до утра из-за погоды. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Как стало известно, в зоне спасательной операции идет сильный ливень. Погодные условия с низкой облачностью не позволяют продолжать облет территории. По информации издания, вылетевшие на поиски Ан-26 и другой Ми-8 возвращаются на базы. Борт МЧС, собиравшийся подключиться к розыску пропавших, ждет команды на площадке.

Ранее сообщалось, что пропавшему в Хабаровском крае вертолету уже более 40 лет. Первый полет борта состоялся в 1981 году, когда он принадлежал военным. В гражданскую эксплуатацию судно перешло в 2002 году.

О пропаже Ми-8, следовавшего из Охотска в Магадан, стало известно 14 июля. По неподтвержденным официально данным, на борту находятся пять человек — три члена экипажа и два техника. Воздушным судном владеет АПК «Взлет».

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