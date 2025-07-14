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12:58, 14 июля 2025Бывший СССР

СВР раскрыла значение Молдавии для НАТО

СВР: НАТО готовит из Молдавии новый таран против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

НАТО готовит из Молдавии новый таран, который будет направлен против России. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плац­дарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине"», — говорится в документе.

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Как указали в разведведомстве, главный удар в столкновении НАТО и России примут на себя обычные молдаване, которые «станут пушечным мясом». «Как представляется, реализация такого сценария станет для Молдавии началом конца», — подчеркнули в СВР.

Ранее депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов предположил, что отправка немецких военных консультантов в Кишинев может говорить о подготовке Евросоюза к войне с Россией.

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