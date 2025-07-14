Трамп пожаловался на грабеж

Трамп: США десятилетиями подвергались грабежу в сфере торговли и обороны

США десятилетиями несли убытки в сфере торговли и обороны из-за действий как союзников, так и противников. На грабеж пожаловался американский президент Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

«США десятилетиями подвергались грабежу в сфере торговли (и обороны!) как со стороны друзей, так и со стороны противников. Это стоило нам триллионы долларов, и такая ситуация больше не может продолжаться — да и не должна была случиться», — заявил политик.

По его словам, другим странам стоит поблагодарить США за многолетнюю бесплатную поддержку и с пониманием отнестись к тому, что Вашингтон будет действовать в своих интересах.

Ранее Трампа обвинили в попытке расколоть ЕС. Эксперты заявили изданию The New York Times, что глава Белого дома хочет напугать европейское объединение с помощью пошлин. По словам управляющего директора по Европе в Eurasia Group Муджтабы Рахмана, американский лидер «использует неопределенность», чтобы попытаться заставить торговых партнеров пойти на уступки.