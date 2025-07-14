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18:03, 14 июля 2025Интернет и СМИ

В США заявили о сходстве в подходах Трампа и Байдена к Украине

NYT: Подход Трампа к Украине на первый взгляд похож на позицию Байдена
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Подход президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине на первый взгляд похож на позицию его предшественника Джо Байдена. Об этом заявили обозреватели Дэвид Сэнгер и Мэгги Хаберман в статье для американской газеты The New York Times (NYT).

«Спустя почти шесть месяцев после инаугурации (...) он (Трамп — прим. "Ленты.ру") придерживается подхода к России, который на первый взгляд очень похож на подход его предшественника: вооружать украинцев», — говорится в материале.

При этом, как отметили авторы материала, есть основания сомневаться в том, что Трамп будет придерживаться этого курса.

Ранее обозреватель Дэниел Р. Депетрис в статье для американского журнала The American Conservative предрек новые проблемы Украине. По его мнению, Вашингтон может в будущем вновь приостановить поставку оружия Киеву.

Перед этим британское издание The Telegraph рассказало о нанесенном Трампом ущербе для Украины. Уточнялось, что изменчивость позиции Белого дома навредила Киеву, особенно в вопросе восстановления после конфликта.

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