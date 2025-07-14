Участникам СВО предложили дать право на бесплатное второе образование

В Госдуме предложили дать участникам СВО право на бесплатное второе образование

Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил, что внес законопроект, предлагающий давать участникам боевых действий, в том числе СВО, право на бесплатное второе среднее профессиональное или высшее образование. Об этом он сообщил 360.ru.

Миронов назвал такое право шансом для них на новую работу, если те из-за обстоятельств участия в боевых действиях не могут работать на прежней.

Депутат Дмитрий Гусев добавил, что сегодня для подавляющего большинства бесплатно можно получить только первое образование. По его мнению, для ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни, это ограничение может стать преградой, а новый закон в случае принятия даст им возможность «найти свое место в обществе».

Ранее в Госдуме предложили дать добровольцам СВО право лечиться в военных госпиталях. На сегодняшний день после окончания действия контракта они не могут проходить лечение и обследование в военно-медицинских организациях. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, лечение человека после ранений и военных травм требует специализированной медицинской помощи, получить которую в городских или муниципальных медицинских организациях бывает затруднительно.

В мае в Госдуме одобрили установление максимального срока выплат военнослужащим по ранению после жалоб участников СВО. После получения полного комплекта документов, необходимых для выплаты по ранению, ведомство должно провести их проверку в течение 15 дней, а затем перечислить бойцу СВО деньги — также в срок, не превышающий 15 дней.