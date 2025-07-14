В Харькове сообщили о взрыве

В Харькове прозвучал взрыв. О звуках детонации сообщает в Telegram издание «Общественное».

«На севере Харькова прогремел взрыв», — говорится в публикации.

Где именно произошел взрыв, не уточняется. О повреждениях инфраструктуры не сообщается, городские власти информацию о взрыве не комментировали.

Ранее стало известно об активном продвижении российских войск под Купянском. По мнению главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, при таких темпах наступления армия РФ в ближайшее время возьмет город.