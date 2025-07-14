В Одесской области раздался взрыв

В Одесской области прозвучал взрыв

В Одесской области на Украине раздался взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Взрыв прогремел в Одесской области, сообщают наши корреспонденты. В регионе объявлена воздушная тревога», — указано в сообщении.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что взрывы были слышны в в Черноморске и Белгород-Днестровском.

Ранее стало известно, что взрывы прозвучали и в Харькове. О повреждениях инфраструктуры не сообщалось, городские власти информацию о взрыве не комментировали.