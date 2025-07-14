Высоцкий высказался об отношении Митты к кино

Актер Никита Высоцкий выразил восхищение режиссером Александром Миттой

Сын Владимира Высоцкого Никита поделился своим мнением о народном артисте России Александре Митте. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам актера и режиссера, Митта был очень энергичным и эффективным человеком. Высоцкий-младший отметил, что знал его с детства, так как жил с ним в одном доме.

«Он очень эффективный человек, менял свой способ, свое отношение к кино. Сумел работать в новых условиях российского кино. Писал книги, преподавал. Умел делать сериалы, не боялся их. Необыкновенного жизнелюбия человек», — заявил Никита.

Также Высоцкий добавил, что память о режиссере останется не только в его детях и учениках, но и в его картинах и книгах. «Очень трудно понять, что его [нет]», — заключил он.

Ранее стало известно, что работавшая с Александром Миттой актриса рассказала об уникальности режиссера.