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20:39, 14 июля 2025Культура

Высоцкий высказался об отношении Митты к кино

Актер Никита Высоцкий выразил восхищение режиссером Александром Миттой
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сын Владимира Высоцкого Никита поделился своим мнением о народном артисте России Александре Митте. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам актера и режиссера, Митта был очень энергичным и эффективным человеком. Высоцкий-младший отметил, что знал его с детства, так как жил с ним в одном доме.

«Он очень эффективный человек, менял свой способ, свое отношение к кино. Сумел работать в новых условиях российского кино. Писал книги, преподавал. Умел делать сериалы, не боялся их. Необыкновенного жизнелюбия человек», — заявил Никита.

Также Высоцкий добавил, что память о режиссере останется не только в его детях и учениках, но и в его картинах и книгах. «Очень трудно понять, что его [нет]», — заключил он.

Ранее стало известно, что работавшая с Александром Миттой актриса рассказала об уникальности режиссера.

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