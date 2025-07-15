18-летняя дочь Юлии Началовой сменила имидж

Дочь покойной российской певицы Юлии Началовой Вера Алдонина сменила имидж. Соответствующее видео появилось на странице стилистки Зарины Даллаевой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя девушка предстала на размещенных кадрах, сидя в кресле перед зеркалом в парикмахерской. Она позировала в черном топе, белом жакете, широких голубых джинсах и с натуральными прямыми волосами коричневого цвета.

Затем специалистка сделала клиентке окрашивание и укладку. Алдонина продемонстрировала локоны оттенка блонд.

В марте Вера Алдонина призналась, что считает неподобающим поведение молодых исполнителей и отдает предпочтением артистам старой школы.