Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:22, 15 июля 2025Ценности

18-летняя дочь Юлии Началовой сменила имидж

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @zarina_dallaeva

Дочь покойной российской певицы Юлии Началовой Вера Алдонина сменила имидж. Соответствующее видео появилось на странице стилистки Зарины Даллаевой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя девушка предстала на размещенных кадрах, сидя в кресле перед зеркалом в парикмахерской. Она позировала в черном топе, белом жакете, широких голубых джинсах и с натуральными прямыми волосами коричневого цвета.

Затем специалистка сделала клиентке окрашивание и укладку. Алдонина продемонстрировала локоны оттенка блонд.

В марте Вера Алдонина призналась, что считает неподобающим поведение молодых исполнителей и отдает предпочтением артистам старой школы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Украины подал в отставку

    Лавров объяснил затягивание переговоров по Украине

    Врачи назвали клеща причиной сухости глаз

    Россиянам назвали способы купить жилье дешевле

    Российский полковник придумал схему по обману иностранцев и наживался на них

    Александра Митту не будут хоронить после прощания

    Лавров обвинил Киев в нежелании договариваться с Москвой

    Мужчина расправился с двумя людьми в храме из-за ночного кошмара

    Российский город затопило после мощных ливней

    Казахстан решил обойтись без России при строительстве ТЭЦ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости