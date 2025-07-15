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15:07, 15 июля 2025Силовые структуры

Бородатый «12-летний мальчик» стал приставать к школьнице на набережной российского города

В Самаре 12-летний мальчик с бородой приставал к школьнице на набережной
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал ЧП САМАРА

В Самаре бородатый «12-летний мальчик» сначала попытался познакомиться с 15-летней школьницей, а потом начал к ней приставать. Об этом пишет «КП-Самара».

Все это происходило на набережной города. По данным издания, когда несовершеннолетняя отказалась с ним знакомиться, молодой человек стал хватать и трогать ее, а потом показывал неприличные жесты.

Школьница стала снимать грубияна на видео, тогда он побежал к своей семье. На кадрах, которыми делится Telegram-канал «ЧП САМАРА», видно, что молодой человек прячет лицо руками и стоит за спиной двух женщин, который пытаются доказать, что мужчине с бородой всего 12 лет. В конце одна из женщин пожелала школьнице, чтобы у нее отпали руки.

Ранее мастера спорта и заслуженного тренера России по дзюдо Григория Давыдова задержали в Тюмени из-за подозрений в домогательствах к школьнице.

Вот это да!
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