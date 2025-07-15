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13:08, 15 июля 2025Россия

Число отравившихся на выпускном студентов в российском городе выросло

Роспотребнадзор: Число отравившихся в Екатеринбурге студентов выросло до 21
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число отравившихся на выпускном в Екатеринбурге студентов выросло до 21. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служа управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета. В настоящее время лабораторно диагноз сальмонеллез подтвержден у семи человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при обследовании пищеблока, в котором готовили блюда для банкета, были выявлены некоторые нарушения. Среди них были несоблюдение поточности техпроцессов, отсутствие маркировки на оборудовании, а также несоблюдение сроков хранения продуктов.

Об отравлении студентов в кафе «Версаль» стало известно ранее 15 июля. В вузе отметили, что не принимали участия в организации мероприятия, где все произошло. Изначально сообщалось о 12 пострадавших.

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