Число отравившихся на выпускном студентов в российском городе выросло

Роспотребнадзор: Число отравившихся в Екатеринбурге студентов выросло до 21

Число отравившихся на выпускном в Екатеринбурге студентов выросло до 21. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служа управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета. В настоящее время лабораторно диагноз сальмонеллез подтвержден у семи человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при обследовании пищеблока, в котором готовили блюда для банкета, были выявлены некоторые нарушения. Среди них были несоблюдение поточности техпроцессов, отсутствие маркировки на оборудовании, а также несоблюдение сроков хранения продуктов.

Об отравлении студентов в кафе «Версаль» стало известно ранее 15 июля. В вузе отметили, что не принимали участия в организации мероприятия, где все произошло. Изначально сообщалось о 12 пострадавших.