Дерматолог назвала неожиданный способ предотвратить врастание волос после бритья

Врач Саманта Эллис: Бритва с одним лезвием поможет избежать врастания волос

Дерматолог-косметолог Саманта Эллис из США назвала неожиданный способ предотвратить врастание волос после бритья. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам врача, многие женщины считают, что использование бритвы с несколькими лезвиями обеспечивает более чистое и гладкое бритье на больших участках тела за меньшее количество движений. Однако подобные инструменты являются причиной появления вросших волос.

«Первое лезвие приподнимает или вытягивает волос из фолликула, чтобы следующее лезвие могло его срезать. Но затем выдернутый волос погружается под кожу (...), застревает и врастает», — описала процесс Эллис. В качестве альтернативы она порекомендовала бритву с одним лезвием, которая поможет избежать указанной проблемы.

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