Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:06, 15 июля 2025Ценности

Екатерина Варнава в откровенном образе поплавала на надувном матрасе

Актриса Варнава в купальнике поплавала на надувном матрасе в бассейне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава в откровенном образе поплавала в бассейне. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,4 миллиона подписчиков.

40-летняя бывшая звезда шоу Comedy Woman предстала на размещенных кадрах, лежа на надувном матрасе. При этом она была запечатлена в слитном зеленом купальнике на тонких бретелях и в босоножках на каблуках.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В то же время на ее талии была маленькая поясная сумка желтого цвета. Образ знаменитости завершили солнцезащитные очки и бокал с напитком в руках.

Ранее в июле Екатерина Варнава без бюстгальтера снялась в платье с глубоким декольте. Она позировала в размещенном ролике в вязаном платье бежевого оттенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Горящие машины, поврежденные дома и 16 пострадавших — результат ночной атаки ВСУ на Воронеж. Что еще известно о последствиях?

    Россиянин оглох после купания в реке

    Раскрыт простой способ усилить эффект таблеток от давления

    В Верховной Раде высмеяли независимость Украины

    Трамп удивил союзников США новыми планами по Украине

    Названы чудовищные последствия экспансии китайских машин для российского рынка

    Екатерина Варнава в откровенном образе поплавала на надувном матрасе

    ВСУ вновь атаковали Белгородскую область после массового налета БПЛА

    Удар дрона ВСУ по многоквартирному жилому дому и взрыв в центре Воронежа сняли на видео

    Посол рассказал о запугивании российских дипломатов в Дании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости