Еврокомиссия попыталась убедить Словакию поддержать антироссийские санкции

Reuters: Еврокомиссия пытается убедить Словакию поддержать санкции против России

Еврокомиссия пытается убедить власти Словакии поддержать 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ сообщает Reuters.

«Европейская комиссия будет работать над устранением обеспокоенности Словакии по поводу плана ЕС по поэтапному отказу от импорта российского газа», — передает агентство.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил словацкого коллегу Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет санкций против России.

До этого Словакия на уровне постоянных представителей при ЕС вновь наложила вето на принятие 18-го пакета антироссийских санкций.