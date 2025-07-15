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16:02, 15 июля 2025Мир

Еврокомиссия попыталась убедить Словакию поддержать антироссийские санкции

Reuters: Еврокомиссия пытается убедить Словакию поддержать санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Еврокомиссия пытается убедить власти Словакии поддержать 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ сообщает Reuters.

«Европейская комиссия будет работать над устранением обеспокоенности Словакии по поводу плана ЕС по поэтапному отказу от импорта российского газа», — передает агентство.

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Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил словацкого коллегу Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет санкций против России.

До этого Словакия на уровне постоянных представителей при ЕС вновь наложила вето на принятие 18-го пакета антироссийских санкций.

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