Еврокомиссия попыталась убедить Словакию поддержать антироссийские санкции

Еврокомиссия пытается убедить власти Словакии поддержать 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ сообщает Reuters.
«Европейская комиссия будет работать над устранением обеспокоенности Словакии по поводу плана ЕС по поэтапному отказу от импорта российского газа», — передает агентство.
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Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил словацкого коллегу Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет санкций против России.
До этого Словакия на уровне постоянных представителей при ЕС вновь наложила вето на принятие 18-го пакета антироссийских санкций.