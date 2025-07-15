Известная телеведущая пожаловалась на угрожающее жизни состояние

Телеведущая Фрост рассказала, что у нее много раз случался анафилактический шок

Известная британская телеведущая Джо Фрост пожаловалась на смертельно опасное состояние. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она рассказала о жизни с анафилаксией, из-за которой у нее много раз случался анафилактический шок.

«Я пережила больше анафилактических шоков, чем готова сейчас рассказать. У меня анафилаксия — угрожающее жизни состояние, вызываемое определенными продуктами. Оно настолько серьезно подрывает мой организм, что может привести к госпитализации», — заявила Фрост.

Она добавила, что вынуждена принимать меры предосторожности, чтобы не сталкиваться с аллергенами.

Ранее стало известно, что у новозеландской радиоведущей Мелани Хомер обнаружили рак крови. Она узнала о страшном диагнозе после того, как сдала плановые анализы.

Джо Фрост — профессиональная няня. Она прославилась в Великобритании как ведущая шоу «Суперняня» (Supernanny), в эфире которого помогала родителям, испытывающим трудности с воспитанием детей.