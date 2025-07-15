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13:14, 15 июля 2025Из жизни

Малолетние брат и сестра угнали машину и протаранили патрульный автомобиль

В Австралии малолетние угонщики протаранили полицейский автомобиль и скрылись
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

В Австралии задержали 13-летнего мальчика и его 12-летнюю сестру, которые угнали машину. Об этом пишет News.com.au.

Полиция города Инверелл, штат Новый Южный Уэльс, получила сообщение об угоне машины из автосалона около полудня 10 июля. Вскоре угнанный автомобиль заметили на улице. За рулем находился мальчик. Он протаранил патрульную машину и попытался скрыться.

Вскоре школьник столкнулся с другой машиной, после чего его задержали. В салоне находилась 12-летняя сестра малолетнего угонщика. В ходе инцидента никто не пострадал, однако, судя по предъявленным мальчику обвинениям, он пытался угрожать сотрудникам полиции ножом во время задержания.

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В итоге обоих обвинили в угоне, а мальчика также в безрассудном вождении и попытке избежать ареста с помощью оружия. Заседание суда по делу девочки назначено на 7 августа. Ее брата отказались выпустить под залог, расследование в его отношение продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган задержали 12-летнего угонщика. В ходе следствия выяснилось, что школьник угнал четыре автомобиля, а один из них продал по абсурдно низкой цене.

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