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13:04, 15 июля 2025Мир

МИД отреагировал на решение Трампа передать НАТО вопрос вооружения Украины

МИД: РФ негативно относится к решению Трампа передать НАТО вопрос вооружения ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sebastian Apel / U.S. Department of Defense, via AP / AP

Российская сторона негативно относится к решению президента США Дональда Трампа передать НАТО вопрос военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его цитирует РИА Новости.

«В Москве к этому относятся отрицательно. Это еще одно свидетельство того, что реально НАТО не заинтересована в мире», — сказал дипломат, отметив, что западные союзники на самом деле заинтересованы в затягивании украинского конфликта.

Ранее Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100 процентов против РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

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