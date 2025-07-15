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13:11, 15 июля 2025Мир

МИД России назвал угрозы Трампа ввести пошлины странными

Грушко: Угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины очень странные
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал очень странными угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если за 50 дней не будет достигнута договоренность о прекращении огня между Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Грушко отметил, что для этого нужно вести переговоры, но на данный момент украинская сторона отсутствует в них «физически».

«Поскольку вчера не было сформулировано никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность РФ возобновить переговоры, то из этого надо сделать вывод о том, что реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет», — посчитал замглавы МИД.

Дональд Трамп 14 июля пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. «Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто. И это будут тарифы, как минимум, в 100 процентов», — пригрозил глава Белого дома. Он также обвинил Москву в «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

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