Мужчина перепутал педали в автомобиле и переехал мать

Таец перепутал педали в машине и насмерть сбил свою мать около храма

В Таиланде мужчина перепутал педали газа и тормоза в автомобиле и случайно переехал мать. Об этом пишет Mothership.

47-летний житель Бангкока Нави Сонгваннам приехал с матерью Патхум и родственниками в провинцию Удонтхани на праздник. Мужчина высадил родных около храма, чтобы они смогли раздать милостыню в качестве жертвоприношения, а сам развернул машину и подъехал к матери и сестре с другой стороны.

В последний момент Нави перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ. Машина резко ускорилась и сбила 75-летнюю Патхум, после чего врезалась в дерево. Сестра Нави успела отскочить в сторону и не пострадала. Пожилую женщину спасти не удалось. Когда на место происшествия прибыла полиция, виновник ДТП рыдал у тела матери. «Я хотел, чтобы мама хорошо провела отпуск. Не думал, что стану причиной такой трагедии, и мне придется везти домой ее тело», — сказал таец.

Его обвинили в безрассудном вождении, повлекшем смерть человека.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Нью-Джерси перепутала передачи в автомобиле и насмерть сбила маленького сына. Позже выяснилось, что у женщины не было прав.

