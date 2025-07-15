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16:17, 15 июля 2025Из жизни

Мужчина перепутал педали в автомобиле и переехал мать

Таец перепутал педали в машине и насмерть сбил свою мать около храма
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде мужчина перепутал педали газа и тормоза в автомобиле и случайно переехал мать. Об этом пишет Mothership.

47-летний житель Бангкока Нави Сонгваннам приехал с матерью Патхум и родственниками в провинцию Удонтхани на праздник. Мужчина высадил родных около храма, чтобы они смогли раздать милостыню в качестве жертвоприношения, а сам развернул машину и подъехал к матери и сестре с другой стороны.

В последний момент Нави перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ. Машина резко ускорилась и сбила 75-летнюю Патхум, после чего врезалась в дерево. Сестра Нави успела отскочить в сторону и не пострадала. Пожилую женщину спасти не удалось. Когда на место происшествия прибыла полиция, виновник ДТП рыдал у тела матери. «Я хотел, чтобы мама хорошо провела отпуск. Не думал, что стану причиной такой трагедии, и мне придется везти домой ее тело», — сказал таец.

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