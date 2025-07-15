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16:03, 15 июля 2025Наука и техника

Названо главное преимущества «разведчика» Z-16

ZALA: Дрон Z-16 может вести разведку на дальности 100 километров от линии фронта
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Разведывательный дрон Z-16 нового поколения обеспечил удар по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации на дальности более ста километров от линии фронта. Главное преимущество аппарата, который может вести разведку на большом расстоянии, назвала компания-разработчик ZALA в Telegram.

Отмечается, что беспилотник Z-16 обеспечил объективный контроль ударов по радиолокационной станции ВСУ в районе населенного пункта Борзна Черниговкой области. Цель поразили дроном-камикадзе «Герань-2». В сообщении подчеркивается, что расстояние от линии соприкосновения до Борзны составляет более ста километров.

«Данный факт подтверждает способность модернизированных разведчиков ZALA Z-16, оснащенных новыми каналами связи, обеспечивать устойчивую передачу видеоданных и телеметрии на значительном удалении от оператора, несмотря на интенсивное противодействие средств РЭБ противника», — говорится в сообщении.

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В мае стало известно, что ZALA модернизировала комплекс с разведывательным дроном Z-16 с учетом опыта спецоперации. Аппарат оснастили новыми каналами связи и альтернативными системами навигации.

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