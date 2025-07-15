Обнаружены неожиданные факторы ускорения старения

Nat Med: Окружающая среда и общественное неравенство влияют на скорость старения

Международная группа ученых из 40 стран выяснила: на то, как быстро стареет человек, влияют не только образ жизни и здоровье, но и окружающая среда, уровень неравенства в обществе и качество демократии. Результаты крупного исследования с участием 161 981 человека опубликованы в журнале Nature Medicine.

Ученые использовали понятие «экспозом» — совокупность физических, социальных и политических факторов, воздействующих на организм. С помощью искусственного интеллекта они рассчитали биоповеденческий возраст — разницу между фактическим возрастом человека и тем, который предсказывает его состояние здоровья, память, образование и показатели вроде давления или уровня холестерина. Выяснилось, что в странах с загрязненным воздухом, сильным социальным неравенством и слабыми демократическими институтами люди стареют быстрее, а риск снижения когнитивных способностей и повседневной активности выше.

Лучшие показатели зафиксированы в ряде стран Европы, а самые неблагоприятные — в Египте и Южной Африке. Даже внутри Европы есть различия: в восточных и южных странах старение происходит быстрее. Исследователи подчеркивают, что ускоренное старение — не просто цифры: у людей с большим разрывом между биологическим и календарным возрастом быстрее ухудшаются память и повседневные навыки.

Авторы работы считают, что старение — это не только личная особенность, но и отражение среды, в которой мы живем. Они призывают бороться с загрязнением воздуха, снижать неравенство и укреплять демократию, чтобы замедлить старение и продлить здоровую жизнь населения.

Ранее стало известно, что добавки витамина D замедляют биологическое старение организма. Прием витамина D3 существенно замедлил укорочение теломер — защитных участков ДНК, связанных с риском хронических заболеваний.