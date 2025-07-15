Казахстан решил обойтись без России при строительстве ТЭЦ

Казахстан начал строительство ТЭЦ в Кокшетау без участия российских партнеров

Строительство теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Кокшетау власти Казахстана намерены провести самостоятельно, без участия России, и холдинг «Самрук-Энерго» уже начал работы. Об этом на пресс-конференции в правительстве рассказал премьер-министр республики Олжас Бектенов, передает Zakon.kz.

По его словам, ранее эту ТЭЦ, а также станции в Семее и Усть-Каменогорске хотели построить с россиянами, но Астана до сих пор не получила информации о «гарантированном удешевленном финансировании с российской стороны». Если в ближайшее время ответа не будет, то Казахстан рассмотрит вариант самостоятельной реализации проектов.

Бектенов подчеркнул, что для бюджета такие изменения не создадут дополнительную нагрузку, потому что «Самрук-Энерго» сможет обеспечить проекты финансированием.

Москва и Астана подписали межправительственное соглашение о строительстве трех ТЭЦ в 2024 году. В качестве подрядчика предполагалось привлечь «Интер РАО», а проект должны были профинансировать российские банки через кредиты на 15 лет. Предварительно стоимость работ оценивали в 2,7 миллиарда долларов.

В мае первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал, что с деньгами возникла заминка, и предположил, что надо искать нового инвестора. Тогда замминистра энергетики Бакытжан Ильяс предполагал, что им станет компания из Китая или Южной Кореи.

В том же месяце российская правительственная комиссия по развитию электроэнергетики поддержала перенос сроков сдачи 14 проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью 4,1 гигаватта без штрафов для владельцев. Основной причиной стала невозможность заказать импортное оборудование и отсутствтие российских аналогов.